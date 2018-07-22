Honda'nın ana oyuncusu

İSTANBUL (AA) - Honda, üretimini ve testlerini Türkiye’de gerçekleştirdiği dizel motorlu Civic sedan modelinin 9 ileri otomatik şanzımanlı seçeneğini satışa sundu.

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, yeni modelin tanıtımında yaptığı konuşmada, otomatik vitesli dizel Civic sedan ve hatchback modelinin Türkiye’de yeni satış rekoru kırmalarına yardımcı olacağını söyledi.

Geçen yıl Civic sedanın yakaladığı satış başarısıyla Türkiye’de satışlarını en fazla artıran marka olduklarını ve tarihlerindeki en yüksek satış rakamına ulaştıklarını anlatan Tsumura, "Bu başarı 2017 ile sınırlı kalmadı. Civic sedan bu yılın ilk 6 ayında ulaştığı 11 bin 509 adetlik satışla, pazardaki tüm daralmaya rağmen filo dışı satışlarda segmentinin en çok tercih edilen modeli oldu." diye konuştu.

Artan talebe paralel olarak 2017 yılı sonunda ikinci vardiya üretimine başladıklarını belirten Tsumura, Birleşik Krallık'ı ihracat pazarlarına eklediklerini ve sağdan direksiyonlu Civic sedanı üretmeye başladıklarını dile getirdi.







- "Bu yıl 32 bin dizel Civic satmayı hedefliyoruz"





Takuya Tsumura, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2018’de de Türk müşterisinin uzun yıllardır yollara çıkmasını beklediği dizel motorlu Civic sedan ile Honda’nın Türkiye’deki rekorunu tazeleyeceğiz." dedi.

Haziran ayında binek otomobil pazarı yüzde 39 daralmasına rağmen Honda’nın satışlarını yüzde 12 artırdığına dikkati çeken Tsumura, “Dizel Civic sedanın yanı sıra dizel Civic hatchback’te de sunduğumuz 9 ileri otomatik şanzıman seçeneği, rakipsiz bir güç-tüketim performansı sunuyor. Manuel ve otomatik vites seçeneğine sahip dizel motorlu Civic sedan modelimizden yıl sonuna kadar 32 bin adetlik bir satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Honda Türkiye Otomobil ve Motosiklet Satış Müdürü Serdar Akman ise "Bundan sonra ana oyuncumuz Civic sedan dizel otomatik olacak." diye konuştu.





- 36 ülkeye ihraç edilecek





Başta iç pazar olmak üzere ihraç edileceği 36 ülkede de büyük ilgi görmesi beklenen Civic sedan otomatik dizel, en son teknolojiye sahip 1.6 litrelik i-DTEC dizel motoruyla iki tekerden çekişli bir otomobilde ilk kez kullanıma sunulan 9 ileri otomatik şanzımanla ekonomi, konfor ve performansı bir arada sunuyor.

Yeni Civic sedan otomatik dizel bünyesinde barındırdığı konsept, yaklaşım ve teknolojilerle Honda’nın sportif ve yenilikçi yüzünü yansıtırken, aynı zamanda markanın Avrupa pazarına ve kompakt sınıfa vermiş olduğu önemi de teyit ediyor.

Geliştirme sürecinde Türkiye, İngiltere ve Almanya’da yol testleri gerçekleştirilen yeni Honda Civic sedan otomatik dizel, Türkiye’de üretilerek Avrupa’ya ihraç edilmeye devam edecek.





- 157 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor





Yeni Civic sedan 1.6-litre i-DTEC "Premium", "Elegance" ve "Executive" olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor.

Giriş seviyesi olarak sunulan Elegance donanım seviyesinde 16 inçlik alaşım jantlar, otomatik yanan farlar, adaptif hız sabitleme sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, ön ve arka park sensörleri ve geri görüş kamerası ve sunroof bulunuyor.

Executive donanım seviyesinde bunlara ilave olarak 7 inçlik dokunmatik renkli multimedya, Honda CONNECT bilgi ve eğlence sistemi, çift bölgeli otomatik klima, 17 inçlik alaşım jantlar, deri döşeme, LED ön farlar ve anahtarsız giriş ve çalıştırma sunuluyor.

Civic sedan dizel otomatik Elegance donanımı ile 157 bin 600 lira, Executive donanımı ile 169 bin 800 liraya satın alınabiliyor.

5 kapılı hatchback modeli ise Elegance donanımı ile 158 bin lira, Executive donanımı ile 172 bin liraya tercih edilebiliyor.





- 4,1 litre yakıtla 100 km’lik yol





Honda’nın 120 PS gücündeki 1.6 litre i-DTEC turbo dizel motoru, Civic sedana atak bir sürüş karakteri kazandırıyor. Honda mühendisleri daha verimli bir motor elde etmek için yeni üretim süreçleri geliştirdi, farklı malzemeler ve yeni nesil birleşenler kullandı.

Gelişmiş teknolojiler yardımıyla düşük emisyon ve NOx değerleri sunan 1.597 cc hacimli sıralı dört silindirli i-DTEC turbo dizel motor 4.000 d/d’da 120 PS güç ve 2.000 d/d’da 300 Nm tork üretiyor.

9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen Civic sedan 0’dan 100 km/s hıza 10,2 saniyede ulaşıyor. Civic sedan bu motor ve şanzıman kombinasyonu ile 200 km/s son hıza erişebiliyor

Güncel NEDC test normuna göre 108 gr/km karbondioksit emisyon salımı gerçekleştiren Civic sedan dizel, 100 km’de sadece 4,1 litrelik ortalama yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.