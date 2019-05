Hollywood'un efsanevi aktrislerinden Doris Day öldü

LOS ANGELES (AA) - Hollywood'un efsanevi aktrislerinden Doris Day hayatını kaydetti.

Doris Day Hayvan Derneğinden yapılan açıklamada, şarkıcı ve tüm zamanların en iyi kadın oyuncularından biri olarak nitelendirilen Day'in, California'da Carmel Valley'deki evinde bu sabah 97 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, Day'in son dönemde zatürreye yakalanıncaya kadar sağlık durumunun yaşına göre çok iyi olduğu belirtildi.

Hollywood yapımı dram ve komedi filmleriyle müzikallerde rol alan Day'in yıldızı, 1956 yılında Alfred Hitchcock'un "Çok Şey Bilen Adam (The Man Who Knew Too Much)" filmi ve filmde seslendirdiği "Que Sera, Sera" şarkısıyla parlamıştı.

ABD'li oyuncu Rock Hudson ile 1950'ler ve 1960'larda rol aldığı yapımlarla beyaz perdede üne kavuşan Doris Day, "Silahşörler Kraliçesi (Calamity Jane)" ve "Yastık Sohbeti (Pillow Talk)" filmleriyle başarısını katlamıştı.

Doris Day, 3 Nisan'da 97'nci doğum gününü kutlamıştı.