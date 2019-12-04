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Hollanda'daki Soest Ülkü Ocaklarından engellilere 16 akülü araç yardımı

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin girişimleri ile Hollanda'daki Türk Federasyonu'na bağlı Soest Ülkü Ocakları tarafından gönderilen 16 akülü engelli aracı, Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü’ne...

Genel 04.12.2019, 13:38
Hollanda'daki Soest Ülkü Ocaklarından engellilere 16 akülü araç yardımı
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YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin girişimleri ile Hollanda'daki Türk Federasyonu'na bağlı Soest Ülkü Ocakları tarafından gönderilen 16 akülü engelli aracı, Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü’ne teslim edildi.

Akülü araçların teslim töreninde konuşan Ekinci, engelliler için akülü sandalye gönderen Hollanda Türk Federasyonu'na teşekkür etti.

İlçedeki engellilere verilmek üzere Hollanda Soest Ülkü Ocakları'ndan, akülü araç talebinde bulunduklarını anlatan Ekinci, "Ricamızı kırmayıp 16 akülü araç gönderdiler. Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin, kısacası tüm insanların ortak sorunudur ve sorumluluğudur. Engelli kardeşlerimiz, bu akülü araçlar sayesine kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla görebileceklerdir." dedi.

Törenine, Soest Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Baki Emektar, MHP İlçe Başkanı Yusuf Zafer Kutlusoy, Sorgun Ülkü Ocakları Başkanı Abdulsamet Açıkgöz, Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Spor Kulübü yöneticileri katıldı.

#Akülü Araba #Belediye #Engelliler Umut Derneği #Soest Ülkü Ocakları #Sorgun
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