Hollanda’da yaşayan gurbetçi vatandaş tarım ve hayvancılık için Türkiye’ye döndü
HOLLANDA’DA 10 YILDIR YAŞAYAN 46 YAŞINDAKİ AHMET ŞAHİN, TÜRKİYE’NİN TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE VERMİŞ OLDUĞU DESTEKLERİ ARAŞTIRMASININ ARDINDAN MEMLEKETİ NEVŞEHİR’İN GÜLŞEHİR İLÇESİNE BAĞLI EĞRİKUYU KÖYÜNE DÖNÜŞ YAPTI.
Hollanda’da 10 yıldır yaşayan 46 yaşındaki Ahmet Şahin, tarım ve hayvancılık sektörü ile uğraşmak için ülkesine dönüş yaptı.
Hollanda’da 10 yıldır yaşayan 46 yaşındaki Ahmet Şahin, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık sektörüne vermiş olduğu destekleri araştırmasının ardından memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Eğrikuyu köyüne dönüş yaptı. Ahmet Şahin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’na hayvancılık sektörü ile uğraşmak için başvuru yapmasının ardından devletten yüzde 65 hibe desteği almaya hak kazandı. İlk olarak Avusturya’dan almış olduğu 120 büyükbaş hayvan ile işe başlayan Ahmet Şahin hayvan sayısını 400’e kadar yükseltirken günlük 4 ton süt elde etmeye başladı. Tarım ve Hayvancılık ilgisini çektiği için Hollanda’dan ülkesine dönüş yaptığını ifade eden Ahmet Şahin günde 4 ton süt elde ediyoruz dedi. Şahin, “Daha önce yurt dışında ikamet ediyordum. Tarım ve hayvancılık ilgimi çektiği için bu sektörde uğraşmak için ülkeme geldim. Devletin teşviklerini duyduğum için çeşitli kurumlara müracaat ettim. TKDK’ya müracaatımız oldu. TKDK’nın hibelerinden faydalandık. Burada yüzde 65 hibe desteğinden yararlandık. Çok güzel bir çalışma oldu, güzel bir tesis ortaya çıktı. İlk etapta Avusturya’dan ihaleden 30’ar hayvan şeklinde 120 hayvan aldık. Şuanda tesiste 400’e yakın hayvanımız bulunuyor. Şuan içinde günlük 4 ton süt üretimi yapıyoruz” dedi.
“Merak edenlere tavsiye ediyorum”