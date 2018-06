Hollanda'da 'Gazze filosu'na teknelerle destek gösterisi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda Gazze Filosu Koalisyonunca organize edilen ve farklı vakıfların destek verdiği gösteri için çok sayıda kişi teknelerle Mauritskade rıhtımında toplandı.

Gösteriye katılanlar filoda bulunan bazı aktivistlerle, Filistin bayraklarıyla "Gazze'deki yasa dışı ablukayı kaldır", "Gazze filosunu destekle" ve "İsrail işgalini durdur" yazılı pankartı açtı.

Aktivistler "Özgür Filistin" sloganları attı.

Teknelerle kanal kenarında yürüyen bazı aktivistler de Gazze filosunun amacını ve Gazze'de yaşanan dramı anlatan broşürler dağıttı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri, başladığı yerde son buldu.

İsrail’in Gazze’'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs'ta Norveç ve İsveç'ten yola çıkan "Gazze’ye Özgürlük Filosu", Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunuyor. Filonun hafta sonu Rotterdam'a ulaşması bekleniyor.

Muhabir: Abdullah Aşıran

