Hollanda'da cami kundaklayanlara ceza indirimi

ENSCHEDE (AA) - Hollanda'da Arnhem-Leeuwarden Yüksek Mahkemesi, iki yıl önce çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir camiyi molotofkokteyli atarak kundaklayan zanlılara ceza indirimi uyguladı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, kundaklamanın daha önce verilen karardaki gibi "terör saldırısı" kapsamına girdiği ancak saldırıda insan hayatı tehlikesi olmadığı gerekçesi ile ceza indirimine karar verildiği belirtildi.

Mahkemece, 2016'da 4 yıl hapse mahkum edilen dört zanlıdan ikisinin cezası 3 yıla, diğer ikisinin ise 2,5 yıla indirildi. Başka bir mahkemede 4 yıl ceza alan beşinci zanlının ise yüksek mahkemeye başvurmadığı kaydedildi.

Hollanda'nın Enschede kentinde çoğunlukla Fas kökenlilerin gittiği bir cami, iki yıl önce içeride insanların da bulunduğu anda molotofkokteyli atılarak kundaklanmıştı. Kundaklanma sonucu camide hasar oluşmuş fakat içeride bulunan kişiler yaralanmadan kurtulmuştu.

Hollanda mahkemesi, ülkede ilk defa camiye yapılan bir saldırıyı "terör saldırısı" olarak kabul etmiş ve olayla ilgili yakalanan beş kişi hakkında 4 yıl hapis kararı vermişti.

Muhabir: Abdullah Aşıran







