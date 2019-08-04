Hollanda'da 'burka arkadaşlığı' eylemi

HOLLANDA (AA) - Hollanda’da "sivil müdahale" olasılığına karşı burkalı kadınları korumak için sosyal medya aracılığıyla "boerkabuddies" (burka arkadaşları) etiketi (hashtag) altında başlatılan eylem yoğun ilgi gördü.

Ülkede Algemeen Dagblad (AD) gazetesinde bu hafta, Hollanda Ceza Kanunu'nun, "halkın, bir kişinin suç işlediğine şahit olması durumunda fiziki müdahalede bulunabileceğini" öngören 53. maddenin burka yasağı kapsamında da değerlendirilebileceği haberinin yayımlanması üzerine burkalı kadınları korumak için eylem başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden "boerkabuddies" etiketi altında başlatılan eyleme 3 günde binden fazla gönüllü burka arkadaşı olmak için başvuruda bulundu.

Buna göre, "sivil müdahale" olasılığına karşı burkalı kadınların yanında bulunmak için sosyal medya üzerinden "boerkabuddies" etiketiyle lokasyon belirtilerek başvuru yapılabiliyor.

Bu şekilde yardıma ihtiyaç duyan burkalı kadınların söz konusu etiketle gönüllü başvuruda bulunan burka arkadaşı ile irtibata geçmesi sağlanıyor.

Aşırı sağ gruplar tarafından aldığı tehditlerden dolayı soyadını vermek istemeyen "boerkabuddies" eylemini başlatan Sefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemi başlatma nedeninin AD gazetesinin burka yasağının yürürlüğe girmesinden bir gün önce yaptığı haber olduğunu söyledi.

Sefa, "İlk defa bir gazete bir yasakla ilgili halkın 'sivil müdahale' hakkına sahip olduğu haberini yayımladı. Bu çok tuhaf bir haber çünkü halkı burkalı kadınlara saldırmayı teşvik ediyor. Bu şekilde halk birbirine karşı düşürülmek isteniyor." dedi.

Ülkede geçen ay yürürlüğe giren bisiklet üzerinde telefon kullanma yasağını hatırlatan Sefa, "Bunun trafikte tehlike oluşturmasına rağmen yasak öncesi hiçbir gazetede halkın 'sivil müdahale' hakkı olduğu haberi yayımlanmadı fakat hiç kimseye tehlike oluşturmayan burkalı kadınlara yönelik böyle bir haber yapılması çok düşündürücü." ifadesini kullandı.

Sefa, gazetenin yaptığı haberden sonra sosyal medya üzerinden çok sayıda ırkçının burkalı kadınlara saldırmak için yasanın yürürlüğe girmesini beklediğini ve "Müslüman kadınları yakacağız" gibi tehdit içeren kötü niyetli ve ürkütücü mesajlar paylaştığını dile getirdi.

Bu mesajlar üzerine burkalı kadınlara yardımcı olmak amacı ile "boerkabuddies" eylemini başlatma ihtiyacı duyduğunu ifade eden Sefa, şunları kaydetti:

"Eylem çok olumlu karşılandı ve yoğun ilgi gördü. Binden fazla gönüllü eyleme destek oldu, başvuruda bulundu ve bu halen devam ediyor. Bunların çoğu gayrimüslim, aralarında Yahudi ve farklı kesimlerden olan gönüllüler de var. Tanıdığım bazı burkalı kadınlar burka arkadaşlığı için memnuniyetlerini dile getirdiler ve gerektiği zaman gönüllülerle irtibata geçeceklerini söylediler."

Burka arkadaşı gönüllüsü Yahudi asıllı Lilit Zeltsburg, sosyal medya hesabından "boerkabuddies" etiketini kullanarak "Burka arkadaşı olma çağrısını çok sevdim. Lahey veya çevresinde mi oturuyorsun? Sevgiyle senin tarafındayım. Bir Yahudi olarak bu yasağın neyin işareti olduğunu çok iyi biliyorum." yazısını paylaştı.

Amsterdam Belediyesi Meclis Üyesi Tirza de Fockert da paylaştığı mesajda, "Burka arkadaşları etiketini çok sevdim. Ben de varım. Amsterdam'dayım" ifadesini kullandı.

Sefa, çarşamba günü sosyal medya üzerinden, "Eğer önümüzdeki dönem burkalı ve peçeli kadınlara eşlik etmek istiyorsan, o zaman 'boerkabuddies' etiketini kullan ve hangi bölgede bu kadınlar için arkadaşlık yapabileceğini yaz." mesajını paylaşmıştı.

Hollanda'da burka yasağı yürürlükte

Hollanda İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe giren "burka yasağı" kapsamında, kişilerin eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yüzlerini tanınmayacak şekilde tekstil, maske veya kask gibi unsurlarla kapatmasının yasaklandığı bildirilmişti.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, burka yasağına uymayanların en az 150 avro para cezasına çarptırılacağı belirtilmişti.

Ülkede Müslümanların kurduğu Nida partisi, iki hafta önce burka yasağı kapsamında verilecek cezaları üstleneceklerini duyurmuştu.

Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, yasanın yürürlüğe girdiği gün sosyal medyadan, "Burka yasağı yürürlüğe girdi. Şimdi bir sonraki adım için çalışmaya başlayabiliriz. Hollanda'da başörtüsü yasağı." paylaşımında bulunmuştu.

Burkalı kadınlara "sivil müdahale" endişesi

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblad, bu hafta burka yasağına ilişkin haberinde, halkın, burkalı bir kadından rahatsız olması halinde sözlü ve fiziki müdahale hakkına sahip olduğunu yazmıştı.

Haberde, bu hakkın, Hollanda Ceza Kanunu'nun, "halkın, bir kişinin suç işlediğine şahit olması durumunda fiziki müdahalede bulunabileceğini" öngören 53. maddesi kapsamına girdiği ve burka yasağının da bu kapsamda değerlendirileceği ileri sürülmüştü.

Ülkede başta Müslümanlar olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medyadan, bu madde doğrultusunda sivillerin müdahale hakkından ve gazetenin haberiyle adeta Müslümanları hedef göstermesinden rahatsız olduklarını belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi de bu hafta sosyal medyadan, kadınların giyimlerinde seçme özgürlüğüne sahip olduğunu belirterek söz konusu yasağa karşı olduklarını duyurmuştu.

Hollanda Danıştayı yasayı tavsiye etmiyor

"Din özgürlüğünü kısıtladığı" gerekçesiyle Hollanda Danıştayınca tavsiye edilmeyen yasa, 2016'da Temsilciler Meclisince çoğunlukla kabul edilmişti.

Hollanda Senatosu da geçen sene, uzun süredir üzerinde tartışılan tasarıyı onaylamıştı.

Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht belediye başkanları geçen yıl, yasayı uygulamayı düşünmediklerini açıklamışlardı.