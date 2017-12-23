Hollanda Kalkınma Bankası'ndan Şekerbank'a kaynak

İSTANBUL (AA) - Şekerbank, biri iç diğeri dış piyasalarda olmak üzere iki başarılı tahvil ihracına imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar birçok uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcının iştirak ettiği Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihraç işlemini 2011 yılında başlatan Şekerbank, program kapsamında 50 milyon dolar karşılığı 192 milyon TL’lik yeni kaynak sağladı.

VTMK programının 12'nci ihracını Hollanda Yatırım Bankası (FMO) ile gerçekleştiren Şekerbank, elde ettiği kaynağı esnaf, işletme, KOBİ ve çiftçilerin desteklenmesi için kullanacak. Söz konusu yatırım ile Şekerbank’ın tarım ve KOBİ bankacılığında 64 yıldır sürdürdüğü sorumlu bankacılık geleneğine güvenini teyit eden Hollanda Kalkınma Bankası, daha önce Şekerbank’ın enerji verimliliği çalışmalarına destek olmak için de aynı programa iştirak etmişti.

Şekerbank ayrıca 18-21 Aralık tarihleri arasında, iç piyasada kurumsal ve bireysel nitelikli yatırımcılara yönelik olarak sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bankanın 5 yıl sonunda geri ödeme opsiyonlu 10 yıl vadeli ve değişken faizli sermaye benzeri tahvil ihracı, planlanan arzın yüzde 20 üzerinde gelen taleple 300 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, küresel piyasalarda belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde Şekerbank’ın edindiği kaynağın Türkiye’nin taşıdığı üretim potansiyeline ve geleceğine olan güvenin göstergesi niteliği taşıdığını belirterek, bankanın stratejisini bu üretim potansiyelini harekete geçirmek ve üretim odaklı büyümeyi desteklemek üzere kurduklarını kaydetti.

Taze, şunları aktardı:

"Şekerbank’ın 64 yıldır benimsediği sorumlu bankacılık geleneği ve yerel bankacılıktaki gücü uluslararası finans kuruluşları tarafından takdirle karşılanıyor. Stratejimizin kendine has yapısı, yurt dışı kreditörlerle ilişkilerimizde belirleyici oluyor ve odaklandığımız alanlarda daha uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynağı müşterilerimize ulaştırmamızı sağlıyor. Bankamıza sağlanan bilançomuzdaki toplam yurt dışı fonlamanın yüzde 62’si esnaf ve KOBİ’lerin desteklenmesi, enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı kapsamında edinilmiştir."

Hollanda Kalkınma Bankası tarafından yapılan açıklamada Şekerbank’ın sürdürülebilir kalkınmanın finansmanındaki öncü rolüne vurgu yapıldığını belirten Taze, “Hollanda Kalkınma Bankası’ndan temin ettiğimiz 192 milyon TL kaynağı yine sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı kapsamında 4 bin civarında esnaf, işletme, KOBİ ve çiftçi müşterimize ulaştırarak finansmana erişimi yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Şekerbank’ın 18-21 Aralık tarihleri arasında değişken faizli ve 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracının planlanan arz tutarının yüzde 20 üzerinde gelen taleple 300 milyon TL olarak gerçekleşmesine ilişkin Taze, “Yıl sonu bilançolarının kapatılmak üzere olunduğu ve küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle kısa vadeli yatırım araçlarının tercih edildiği bir dönemde, Şekerbank’ın 10 yıl vadeli TL tahvil ihracına gelen talep, hem bireysel nitelikli hem de kurumsal yatırımcılar açısından Türk lirasının geleceğine duyulan güvenin çok önemli bir göstergesidir. Ayrıca bu başarı, 64 yıldır tabana yaygın tasarrufun değişmeyen adresi olan Şekerbank’ın marka değerine olan güvenin de çok güzel bir yansımasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.