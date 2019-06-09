Hoca Hasan Medresesi'nde istimlak çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi Hoca Hasan Medresesi'ni aslına uygun bir görünüme kavuşturacaklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, Hoca Hasan Medresesi Projesi kapsamında istimlak çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tarihi yapıları ve mekanları, şehrin gündelik hayatının ayrılmaz parçası haline getirerek, gelecek nesillere aktardıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Projemiz ile 1193 yılında Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Hoca Hasan tarafından yaptırılan Hoca Hasan Medresesi'ni restore ederek, günümüze kazandırmış, ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de tarihi ve kültürel eserlerin günümüze kazandırılması için yapılan çalışmalardır. Medrese ile ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Bu kapsamda istimlak çalışmaların devam ettiği medrese projemizi entelektüel camianın mekanı olabilecek bir yer olarak tasarlıyoruz. Gençlerimiz burada kitap okuyabilecek, ders çalışabilecek."























