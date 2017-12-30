Hobi olarak yaptığı 'amigurumi'ler sevgiyle marka oldu

ANKARA (AA) - Dünyaya Japonların tanıttığı, tığ işi ile yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen "amigurumi"leri, önce hobi olarak yapmaya başlayan üniversite öğrencisi Sevgi Ruth Gürün Tanar, geliştirdiği tasarımlarıyla kendi markasını yarattı.

Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Tanar, kendi markasını yaratma sürecine ilişkin yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Tanar, annesinin hediye ettiği el işi dergisinde amigurumi tekniğiyle yapılan bir tavşan gördüğünü, ilgisini çeken bu tekniği denediğini söyledi.

Tanar, "Dergide ilk ilgimi çeken amigurumi tavşan oldu. Ben amiguruminin dünyada bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Denemeye karar verdim. İki hafta ilmek atamadım, hırslandım. Bunun için yünler ve özel dergiler aldım. Ama bunu ticarete döndürmek hiç aklıma gelmedi." dedi. Zamanla kendi tasarımı olan kardan adam amigurumileri yapmaya başladığını belirten Tanar, bunlardan farklı renk ve desenlerde 50 tane ürettiğini kaydetti.

"Özgün ürünler ortaya çıkarmayı seviyorum"

Ürünlerinin satışını fuarlara ve kermeslere giderek yaptığını dile getiren Tanar, şunları söyledi:

"Türkiye'de oyuncak tasarımı çok yaygın değil. Özgün ürünler ortaya çıkarmayı seviyorum. Dergilerde her gördüğümü yapmıyorum. Doğadan ilham alıyorum. Herhangi bir fotoğraftaki obje bile bana ilham oluyor. Objeleri birleştiriyorum ve değişik ürünler ortaya çıkıyor. Markalaşmayı düşünmemiştim ama çevremden özel siparişler almaya başladım. Çevrem ve ürünlerimi alanlar elimin iyi olduğunu söylüyorlar. Ailemin desteğiyle ben de bunun üzerine kendi ismimden ilham alarak markama 'Love' ismini koydum. Annem ve ürünleri alanlar artık bana 'ipe hayat veren kız' diye sesleniyor, bu çok mutlu ediyor beni. Umarım bu tasarımlar, görenlerin ve alanların içini ısıtacaktır. Çünkü sevgiye tüm dünyanın ihtiyacı var."

"Sigarasız ortamda örüyorum"

Çocukların oynayabilecekleri bebekleri, ayıcıkları ve diğer objeleri sigarasız ortamda ördüğünü vurgulayan Tanar, "Kullandığım ipleri, malzemeleri kendim seçiyorum. Ürünler kirlendiğinde yıkanabilir, silinebilir. Ayrıca, özellikle 0-4 yaş arasındaki çocukların güvenliği için 'kilitli' göz sistemi kullanıyorum. Anneler gönül rahatlığıyla çocukların eline bu oyuncakları verebilirler." dedi.

Tanar, yurt dışı ve yurt içi fuarlardan teklifler aldığını, örgü ve amigurumi üzerine ders vermeyi de düşündüğünü dile getirdi.

"Sevdiğiniz işi yapın, para odaklı yaklaşmayın"

Kadın girişimcilere ve hobisini profesyonelliğe dönüştürmek isteyenlere önerilerde bulunan Tanar, zor durumda olsalar bile hiçbir şeye para odaklı yaklaşmamaları gerektiğini belirtti.

"Ben kar amacı güderek bu işe başlamadım. Kar amacı gütseydim de sevdiğim işi yapardım. O işi yapmak için asla yapmazdım. Ben bu işi aşkla ve sevgiyle yaptığım için bu kadar ileri götürebildim." diyen Tanar, herkesin sevdiği işe yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Anne ve babası gümüş tasarımcısı olan Tanar, ürünlerini ailesinin Ankara'nın Tunalı semtinde bulunan Kuğulu Pasajı'ndaki mağazada satıyor. Yakın zamanda ürünleri için sosyal medya hesabı açmayı planlayan Tanar, burada örgü tekniğiyle ilgili fotoğraf ve videolar da paylaşmayı hedefliyor.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu