Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Hobi olarak başladılar talebi karşılayamıyorlar

- Ankara'nın Çubuk ilçesinde hobi olarak kültür mantarı yetiştiriciliğine başlayan iki girişimci, gelen talebi karşılamakta zorluk çekiyor - Kültür mantarı yetiştiricisi Metin: - "Şu anda kış aylarında ve boş kaldıkça bu işi yapıyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda 2 veya 3 çadır daha yapıp büyüyeceğim" - Bir başka yetiştirici Koçak: - "Şu anda, kesinlikle pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Gelen talepleri bile karşılamakta zorlanıyoruz. Bunun için ileriki zamanlarda tesisimizi büyütmeyi hedefliyoruz"

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:24
Hobi olarak başladılar talebi karşılayamıyorlar
banner230

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan iki girimci, internetten görerek merak saldığı ve hobi olarak başladığı kültür mantarı yetiştiriciliğinde talebi karşılamaya çalışıyor.

Yazları inşaatlarda boya ve dekorasyon işleri yapan Yunus Metin, inşat işlerinin mevsimsel olması nedeniyle kış aylarında boş kaldığı ve geçim sıkıntısı çektiği için ek bir işe yöneldi.

Özellikle kış aylarında yapabileceği iş arayışına başlayan Metin, internette gördüğü mantar yetiştiriciliğini araştırdıktan sonra üretim yapmaya karar verdi. Önceleri hobi olarak üreten Metin, şimdilerde talebi karşılamakta güçlük çekiyor.

Yunus Metin, ilk olarak yakınında bulunan 20 metrekarelik eski bir evi kiraladığını söyledi.

Orada bir yıla yakın üretim gerçekleştirdiğini anlatan Metin, "Bu esnada eksiklerimi giderdim. Orası bana staj gibi bir şey oldu. Bilmediklerimi burada daha önce bu işi yapanların yanına giderek onlara sorarak öğrenmeye çalıştım. Daha sonra bu yeri kurarak bu işte üretimi artırdım. Şimdilerde kış aylarında ve boş kaldıkça bu işi yapıyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda 2 veya 3 çadır daha yapıp büyüyeceğim. O zaman sadece bu işi yapacağım. İnşaat işlerine göre biraz daha hafif ve karlılığı da çok daha iyi. Şu anda ilk toplamda 500 kilogram mantar çıkıyor bu her geçen gün artıyor. Bazen gelen talepleri karşılayamıyoruz." diye konuştu.

Ürünlerini pazarlamada herhangi bir sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Metin, toptancıların mantarı üretim yerine gelerek kilogramı 5 ila 6 liradan aldıklarını belirtti.

- Eğitimi alınca iş değişti

Şoför olarak bir kurumda çalışan Osman Koçak da mantar yetiştiriciliğini internetten gördüğünü ve boş zamanlarını değerlendirmek için başladığını söyledi.

Koçak, evinin bahçesini mantar üretim tesisine dönüştürüp, klima ve havalandırma sistemiyle ranza ve mantar kompostlarından oluşan tesisi 40 bin liraya kurduktan sonra üretime geçtiğini kaydetti.

İlk önceleri eğitimini almadığı için zarar ettiğini ancak işi öğrenmeye başladıkça karlılığını artırdığını anlatan Koçak, "İlk denememde zarar edince biraz şevkim kırıldı ama sonraki üretimlerde ürünleri toplamaya başladığımda, bu işin çok kazançlı olduğunu gördüm. Ben bu ekstra işi eşimle birlikte yapıyorum. Zamanım oldukça kendim çalışıyorum, yetişemediğim yerlerde eşim yardım ediyor. Şu anda, kesinlikle pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Gelen talepleri bile karşılamakta zorlanıyoruz. Bunun için ileriki zamanlarda tesisimizi büyütmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.


Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇubukHobiInşaatMantarPazarlamaüretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim