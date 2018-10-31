Hobi bahçelerine kumar operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde hobi bahçelerine düzenlenen operasyonlarda, kumar oynatmak için yer temin eden 10 kişiyle kumar oynayan 147 kişi yakalandı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 16 ve 24 Ekim'de Sülüceöz mevkisinde bulunan hobi bahçelerine kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kumar oynatmak için yer temin eden 10 kişiyle kumar oynadığı tespit edilen 147 kişi yakalandı, çok sayıda kumar malzemesine el konuldu.

Kumar oynamak için yer temin eden 10 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, diğer 147 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereğince toplam 38 bin 73 lira idari para cezası uygulandı.