Hitit Açık Hava Müzesi yapımı sürüyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesi Yeniyer beldesinde kurulacak Hitit Heykel Atölyesi Açık Hava Müzesi Arkeolojik Parkı'nın yapımı sürüyor.

Yeniyer Belediye Başkanı Osman Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hitit Heykel Atölyesi Açık Hava Müzesi Arkeolojik Park Projesi'nin, Yeniyer beldesinin ve Yozgat turizminin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Yaklaşık 1 milyon 800 bin liraya mal olacak projenin 23 dönüm üzerine planlandığını ifade eden Yılmaz. şunları kaydetti:

"Hitit Heykel Atölyesi Açık Hava Müzesi Arkeolojik Park Projesi gençlerimizin istihdamında, beldemizin, Yozgatımızın tanıtımına büyük katkı sağlayacağı gibi turizmden alacağı katkıyı ciddi olarak artıracaktır. Maliyetinin tamamı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından karşılanacak olan proje ile toplam 800 metrekarelik kapalı alanda atölye ve müze, satış ofisleri, çay ocağı ve sosyal park gibi alanlar olacak. Önümüzdeki yıl başlayacak kazılarda ortaya çıkacak tarihi eserlerin küçükleri buradaki müzede, büyükler ise açık hava müzemizde sergilenecek."

Yılmaz, projenin geldiği noktaya ilişkin Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı'nın alanda incelemelerde bulunduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Bostancı'ya teşekkür etti.