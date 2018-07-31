Hisarcıklıoğlu'ndan TDV'ye kurban bağışı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaretinde Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu makamında ağırlayan Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Erbaş, camiler, Kur'an Kursları ve okullar gibi millete hizmet eden kurumların yapımında ticaret erbabının çok büyük desteğinin olduğunu belirtti.

Allah rızası için yapılan yardımların önemine değinen Erbaş, "Sizlerin bu noktadaki hareketini görmek bizi çok mutlu ediyor. Rabbim bütün mazlumların, mağdurların yanında yer almayı hepimize nasip eylesin." dedi.

Kendisini kabulünden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür eden Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.