Hırsızlık zanlısı karı koca kovalamaca sonrası yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da hurda araç parçası çaldığı iddia edilen hırsızlık zanlısı karı koca, kovalamaca sonrasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerine, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Adıbelli Sokak'taki bir iş yerinin bahçesinde bulunan hurda araç parçalarının çalındığı ihbarı geldi.

Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, çevrede araştırmalarını sürdürdükleri sırada içinde iki kişi bulunan ve ön plakası karton ile kapatılmış bir aracı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan minibüsteki Mustafa T. (25) ve eşi Tuğba T. (29), kısa süren kovalamaca sonrasında yakalandı.

Minibüsten, iş yerinden çalınmış çok sayıda hurda demir ve araç malzemesi çıktı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ele geçirilen hurda malzemelerin sahibine teslim edildiği öğrenildi.