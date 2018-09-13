Hırsızlık zanlısı aracın kırık lambasından tespit edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Ankara'daki hırsızlık olaylarının failinin kimliği, olaylarda kullandığı otomobilin kırık lambasından yola çıkılarak belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir otomobilden cep telefonu, banka ve kimlik kartları ile bir miktar para çalınmasıyla ilgili şüphelinin, 41 ZE 4122 sahte plaka bir otomobille olay yerinden uzaklaştığını belirledi.

Çevre illere otomobil ve içindeki kişinin eşkal bilgilerini gönderen polis ekipleri, Ankara'da bir benzin istasyonunda bulunan araçtan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Her iki olayın MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının hırsızlıktan kaydı bulunan O.D. (21) olduğunu, Kırşehir ve Ankara'daki hırsızlık olaylarını, sağ arka lambası kırık ve sağ arka kaportası ezik araçla gerçekleştirdiğini tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.