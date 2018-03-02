Hırsızlık zanlıları kamera kayıtlarından yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Ankara, Osmaniye ve Kırıkkale'de ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üç mahalledeki ziynet eşyası hırsızlığının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Müştekilerin bilgisine başvuran, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, faillerin H.U. ve K.D. olduğunu tespit etti.

Zanlıların kullandığı aracın Kırşehir'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler, takip sonucu şüphelileri kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U. ve K.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin Kırıkkale, Osmaniye ve Ankara'daki evlerden ziynet eşyası çaldıkları öne sürüldü.