Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Hırsızlık zanlıları kamera kayıtlarından yakalandı

- Kırşehir, Ankara, Osmaniye ve Kırıkkale'de ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

02 Mart 2018 Cuma 19:16
Hırsızlık zanlıları kamera kayıtlarından yakalandı
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Ankara, Osmaniye ve Kırıkkale'de ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üç mahalledeki ziynet eşyası hırsızlığının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Müştekilerin bilgisine başvuran, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, faillerin H.U. ve K.D. olduğunu tespit etti.

Zanlıların kullandığı aracın Kırşehir'de olduğu bilgisine ulaşan ekipler, takip sonucu şüphelileri kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.U. ve K.D, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin Kırıkkale, Osmaniye ve Ankara'daki evlerden ziynet eşyası çaldıkları öne sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
HIRSIZLIKKırşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim