Hırsızlık zanlıları firari hükümlü çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Yozgat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ünün aynı suçtan firari hükümlü olduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Felahiye ilçesi Kayapınar Mahallesi ile Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde evlerden hırsızlık olaylarına karıştıklarını belirledikleri K.F, S.F, M.F, N.P, R.G ve S.Y'yi yakaladı.

K.F, S.F, M.F, N.P. ve R.G'nin sahte kimlik kullandığı, Hırsızlık suçundan M.F'nin 7 yıl 20 ay 20 gün, N.P'nin 13 yıl 33 ay, R.G'nin 4 yıl 35 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.F, S.Y. ve S.F. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, M.F, N.P. ve R.G. cezaevine gönderildi.