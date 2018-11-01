Hırsızlık şüphelisi evinin çatısında yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de park halindeki tırı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri evinin çatısında saklanırken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi Çamlıdere Sokak'ta, F.Ç'ye ait park halindeki tırın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis, İzmir ve Eskişehir'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler A.Y, Y.K. ve N.G'yi gözaltına aldı.
Zanlılardan A.Y'nin, evinin çatısında saklandığı sırada yakalandığı öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.