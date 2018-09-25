Hırsızlık şüphelileri suçüstü yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da iki hırsızlık şüphelisi, girdikleri evde polislerce suçüstü yakalandı.

Polis ekipleri, Mustafa Mırık'a ait merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Burhan Dede Caddesi'ndeki iki katlı müstakil eve hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, etrafını sardıkları eve dikkatle girdi. Ekipler, Emre M. (27) ve Durmuş C'yi (30) evde suçüstü yakaladı.

Polis merkezine götürülen şüphelilerden Durmuş C'nin 13, Emre M'nin ise hakkında 10 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Ev sahibi Mustafa Mırık gazetecilere, ziyaret için eşiyle birlikte komşularına gittikleri sırada olayın yaşandığını, kiracılarının uyarısıyla eve geldiklerinde polisi gördüklerini söyledi.

Mırık, "Değerli bir eşyamız yoktu zaten ama evin altını üstüne getirmişler. Banyo kazanını sökmüşler" dedi.