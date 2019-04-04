Hırsızlar plaka tanıma sistemi yoluyla yakalandı

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde motorsiklet hırsızları ilçede kurulan plaka tanıma sistemi sayesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre Seydişehir'de meydana gelen motosikletlerin çalınmasıyla ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı araştırmalar sonucunda ilçede faaliyet göstermeye başlayan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve KGSY (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) kameraları üzerinden tarama takip sonrası şüphelilerin Seydişehir'den Bozkır istikametine doğru gittikleri tespit edildi.

Emniyet ekipleri zanlılardan İ.H ve M.B'yi Ahırlı ilçesine bağlı Akisse Mahallesi'nde çaldığı motosikletlerden birisini satarken suç üstü yakalandı.

Soruşturmanın devamında diğer çalınan motosiklette Seydişehir'in Aktaş Mahallesi'nde bir bağ evinde gizlenmiş halde bulunarak aracı sahiplerine teslim etti.

İ.H ve M.B gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.