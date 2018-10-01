Hırsızlar kamera kayıt cihazını da çaldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir okula giren hırsızlar, görüntülendiklerini fark edince güvenlik kamerası kayıt cihazı ile bir miktar para çaldı.



Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine pencereden içeri giren hırsızlar, okul kantininden yaklaşık 250 lira bozuk para ile okulun idari çalışanlarının odalarından 600 lira para çaldı.

Okulun güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerini fark eden hırsızlar kamera kayıtlarının saklandığı kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlar, okulun bazı kapı ve pencerelerini de kırarak zarar verdi.



Sabah okula geldiklerinde hırsızlık olayını fark eden okul yönetimi durumu polis ekiplerine haber verildi.

Okulda inceleme yapan polis ekipleri zanlılarının bulunması için çalışma başlattı.