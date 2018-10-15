Hindistan'daki Zika virüsü salgını

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur kentinde Zika virüsü tespit edilen kişi sayısı 60'a çıktı.



Şinhua ajansının sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Jaipur'da 5 kişide daha Zika virüsü tespit edilmesiyle ülke genelinde görülen vaka sayısı 60'a yükseldi.

Yetkililer, bu kişilerden bir kısmının iyileştiğini, bazılarının hastanede gözlem altında tutulduğunu ifade etti.



Jaipur'da Zika virüsü tespit edilen kişilerden 11'inin hamile olduğu açıklanmıştı.



Bölgede sağlık ekipleri yaklaşık 26 bin evde incelemede bulunmuştu.



Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.



Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.



Zika virüsünün, hamilelere bulaşması halinde, bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.



Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren hastalığın, özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.







