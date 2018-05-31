Hindistan'daki Nipah salgınında ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

ANKARA (AA) - Hindistan'da meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Hindustan Times'ta yer alan haberde, Kerala eyaletinde paniğe neden olan ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Son ölümlerle salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 16 olduğu ifade edildi.

Nipah virüsü bulaşmış 3 kişinin Kozhikode Hastanesi'nde tedavi altında olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Nipah virüsünün aşısı bulunmuyor. Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

- Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.

İlk defa Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.



En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla taşındığı ifade ediliyor.







