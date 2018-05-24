Hindistan'da trenlerde bir yılda 6 bin 603 hırsız yakaladı

ANKARA (AA) - Hindistan'da demiryolları polisi, ülkedeki trenlerde bir yılda 6 bin 603 hırsız yakaladı.

Hindustan Times gazetesinde yer alan habere göre, trenlerde artan hırsızlık olayları nedeniyle genişletilen güvenlik önlemleri kapsamında kurulan Demiryolları Polisi departmanı, son bir yılda 6 bin 603 hırsız yakaladı.

Operasyonlar sonrasında hırsızlardan geri alanan çalıntı eşyaların değerinin 428 bin dolar olduğu kaydedildi.

Hırsızların, trenlerdeki teknik malzemeleri, tuvaletlerin tavanındaki havalandırma pervanelerini, musluk, ayna, güneş paneli, anahtar, pil ve kabloları çaldığı belirtildi.

Verilen bilgilerde, trenlerde hırsızlık vakalarının geçen yıla göre bin kişi arttığı bildirildi.

Trenlerdeki hırsızlık vakalarıyla mücadele kapsamında güvenlik personeli sayısının da 67 binden 74 bin 456'ya çıkarıldığı aktarıldı.



