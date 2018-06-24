Hindistan'da römorklu traktör kanala yuvarlandı: 15 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'ın Telangana eyaletinde römorklu bir traktörün kanala yuvarlanması sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan habere göre, polis yetkilileri, Laxmapuram köyü yakınında sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu traktörün Musi Nehri kanalına yuvarlandığını belirterek römorktaki 20 kişiden 14'ünün ve sürücünün yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis, kazada yaralanan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl en az 110 bin kişi yaşamını yitiriyor.





