Hindistan'da polise mayınlı saldırı

ANKARA (AA) - Hindistan'da yol kenarına döşenen mayının, polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 8 polisin öldüğü, 10 polisin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Chhattisgarh eyaletine bağlı Sukma ilçesi kırsalında yol kenarına yerleştirilen mayın, polise ait zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı.

Patlamada 8 polis yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 10 polis yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis, saldırının arkasında Maocu isyancıların olduğunu belirtti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için mücadele ettiklerini ileri sürüyor.

Chhattisgarh eyaletinde, geçen yıl mart ayında düzenlenen bir saldırıda 25 polis hayatını kaybetmişti.

