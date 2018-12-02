Himmetin yüzde 20'si

ANKARA (AA) - İSMET KARAKAŞ/ZAFER FATİH BEYAZ - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansman sağladıkları gerekçesiyle örgütün mali yapılanma imamlarından Süleyman Savat ve Tamer Tıbık'ın da aralarında olduğu 9 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararında, örgütün Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ aracılığıyla esnaftan çek ve senet ile para tahsil ederek amaçları doğrultusunda kullandığı belirtildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada sanıklardan muhasebeci ve mali müşavirlerden sorumlu üst düzey "imam" Savat ile örgütün mali yapılanmasından sorumlu "imam yardımcısı" Tıbık'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6'şar ay, 7 sanığa da "silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmiş, Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izninin iptaline hükmedilmişti.

Haklarında mahkumiyet kararı verilen 9 sanığın Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ ile bağlantılı olduğu anlatılan gerekçeli kararda, şirketin, örgütün kapatılan eğitim kurumları Samanyolu Okulları, Turgut Özal Üniversitesi ile geçmişte birçok örgüt üyesinin çalıştığı kamu kurumlarından Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) güvenlik hizmeti verdiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün gelir kaynaklarından birinin "himmet" adı verilen para bağışı olduğuna işaret edildi.

Örgüt üyelerince toplanan "himmet"in, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda kullanıldığı, paranın bir kısmının doğrudan ABD'de bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e aktarıldığı tespitine yer verildi.

FETÖ'nün himmet toplamada farklı yöntemler kullandığına işaret edilen kararda, örgütün, özellikle esnaftan "gücünü kullanarak, zorla" çek ve senet halinde örgüt vergisi tahsil etmeye çalıştığı, bunun için de Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ çalışanlarının kullanıldığı anlatıldı.

- 42 ilde vurgun

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) şirkete dair incelemesine yer verilen kararda, davanın firari sanığı Fuat Yağmur ile Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ çalışanı 32 kişinin Ankara başta olmak üzere 42 farklı ilden toplam 6 milyon 259 bin 487 lira tutarında 211 çek ve 84 senet tahsilatı yaptıkları belirtildi.

Çek ve senetlerin bir kısmının esnaftan zorla alındığı vurgulanan kararda, tahsilatı yapılan paranın şirkete aktarılmadığı, başka bir hesap veya kişi adına da havale edilmeyerek bankacılık sistemine dahil olmamasının amaçlandığına işaret edildi.

Tahsil edilen paranın FETÖ'nün kuruluşlarına kuryeyle elden ulaştırılarak örgütün para akışının sağlandığı aktarılan gerekçeli kararda, FETÖ'nün mali yapısının yönetiminde görev alan sanıklar Tıbık ve Savat ile firari sanık Selami Tuğrul'un bu işi organize ettiği, Aksiyon Güvenlik Hizmetleri AŞ'nin yöneticisi olan şüphelilerin çek senet tahsilatlarında çalışanlarını kullandıkları bildirildi.

- Himmetten FETÖ elebaşına pay

Çek ve senet tahsilatı yöntemiyle elde edilen paraların, FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerinde de kullanıldığı hatta yüzde 20'sinin "Amerika öşrü" adı altında doğrudan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e aktarıldığı tanık beyanına yansıdı.

Bu arada, tanık sıfatıyla verdiği beyanı gerekçeli kararda yer alan M.B, geçmişte FETÖ sohbetlerine katıldığını ve öğrencilere burs sağlanması amacıyla yazdığı çeki örgüt mensuplarına verdiğini dile getirdi.

Örgütün gerçek yüzünü, 17/25 Aralık 2013'teki darbeye teşebbüs operasyonları sonrası gördüğünü ve FETÖ ile bağını kopardığını anlatan M.B, şu ifadeleri kullandı:

"17/25 Aralık olaylarından sonra bu cemaatin suç örgütü olduğunu anladım, o günden sonra hiçbir yardımda bulunmadım. Toplanan yardım paralarının yüzde 20'sinin il imamı vasıtası ile 'Amerika öşrü' adı altında Fetullah Gülen'e gönderildiğini toplantılarda öğrendim."