Himmetdede Camisi restore ediliyor

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesince Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 8 asırlık tarihi Himmetdede Camisi onarılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Himmetdede Mahallesi'nde başlatılan 8 asırlık tarihi Himmetdede Camisi'nin restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

Çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerilerine düşen her türlü gayreti gösterdiklerini belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Bölgesi'nde bulunan tarihi ve kültürel eserlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yaklaşık bin 200'lü yıllara ait olduğu belirtilen Himmetdede Camisi'ni restore ederek günümüze kazandıracağız. Ayrıca bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak kazandırmak adına çalışmalarımız hızlıca devam ediyor. Kocasinan Belediyesi olarak birçok alanda yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de kültür ve tarihi eserlerimizi günümüze kazandırmaktır. Geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Burada yaşayan hemşehrilerimizin beklediği bu çalışmayı en kısa zamanda tamamlayarak, yeniden camiyi ibadete açacağız."