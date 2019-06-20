Himalayalar'daki buzul kayıpları ikiye katlandı

ANKARA(AA) - BBC'nin haberine göre araştırmacılar, Soğuk Savaş dönemi casus uydularından alınan görüntüler ile son yıllarda çekilen görüntüleri karşılaştırdı.

Araştırmacılar ayrıca, Himalayalar'daki buzul kayıplarına ilişkin 1975-2000 ile 2000-2016 yıllarına ait verilere bakarak 40 yılı aşkın sürede yaşanan buzul kayıplarının büyüklüğünü ortaya koydu.

1975-2000 yıllarında her yıl ortalama 4 milyar ton buzulun eridiğini belirleyen araştırmacılar, buzulların erime hızının 2000-2016 yıllarında ise neredeyse iki katına çıkarak her yıl ortalama yaklaşık 8 milyar ton olduğunu tespit etti.

Çalışma, 2000'den bu yana Himalaya buzullarının yüksekliğinin yılda ortalama 0,5 metre azaldığını gösterdi.

Himalayalar'daki 2 bin kilometreye yayılan 650 buzulu inceleyen Colombia Üniversitesinden araştırmacılar, buzulların erimesinin temel nedeninin iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı olduğunu belirtti.

Çalışma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.