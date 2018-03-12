Hilmi Paşa Camii restore edilecek

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Osmanlı dönemine ait Hilmi Paşa Camisi'nin restore edileceğini kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18. yüzyılda inşa edilen Camikebir Mahallesi'ndeki tarihi caminin, tarihi mimarisi ve yapı tekniği açısından Anadolu kültür mirasını temsil eden eserlerden birisi olarak günümüze kadar ayakta kaldığını belirten Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi olarak 2016 yılında 16 eserimizi tamamladık. 2017 yılında ise 22 eseri tamamladık. Şu anda 14 eserde ise çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi ise Hilmi Paşa Cami'sinde bakım ve yenileme çalışması yapılacaktır. Taş işçiliğin güzel örneklerini sergileyen bu tarihi yapı aslına uygun olarak belediyemizce onarılacak. Anadolu kültür mirası olan camide yapılacak çalışma ile sağlam ve bakımlı bir şekilde hem yeniden ibadete açılacak hem de gelecek kuşaklara emanet edilmiş olacaktır." dedi.



Bakım, onarım ve yenileme çalışması yapılacak caminin mülkiyet sorunu bulunmadığını hatırlatan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi'nin Tarihe Dokunuş Projeleri ile yapımının tamamlanacağını sözlerine ekledi.





