Hıdırlık Tepesi rekreasyon alanı çalışmasında sona doğru

ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi tarafından yapım çalışmaları sürdürülen Hıdırlık Tepesi Mesire Alanı'nda sona yaklaşıldığı bildirildi.

Zafer Mahallesi içinde kalan Hıdırlık Tepesi Mesire Alanı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Beypazarı Belediyesince sürdürülen rekreasyon çalışmasında sona gelindi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Hıdırlık Tepesi'nde yapım ve düzenleme çalışmalarının sürdürüldüğünü, çalışmalar ile cam terası kısa süre içinde açmanın planlarını yaptıklarını söyledi.

Düzenlemenin ve cam terasın tamamlanmasının ardından Beypazarı'nın muhteşem şekilde seyretme olanağı bulunacağını anlatan Kaplan, "Tarihi mekanlar, Suluhan, konaklar, müzeler, taş mektep ve diğer yerler cam terastan fotoğraf gibi karşınızda olacak." dedi.



