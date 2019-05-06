Hıdırellez Şenlikleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı etkinliği düzenlendi.

Gültepe Parkı'ndaki etkinliğe, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Taymuş, burada yaptığı konuşmada, Hıdrellez Kültür ve Bahar Bayramı'nın insanların dileklerinin kabul olmasını istediği bir gün olduğunu söyledi.

Mehteran ve müzik gösterisinin arından vatandaşlara iftariyelik hurma dağıtıldı.







