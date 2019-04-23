KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediyenin borçlarının arkasına sığınmadan vaat ettiği 70 projeyi hayata geçireceğini söyledi.

Ekicioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projelerinin hayata geçirilmesinde Avrupa Birliği fonlarını yoğun olarak kullanmayı planladıklarını ifade etti.

Projelerin yüzde 50'sini Avrupa Birliği fonlarından destekleyeceklerini belirten Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Proje yazılımına başladık. Beş yılın sonunda 70 projenin tamamını hayata geçireceğiz. Hiçbir projemiz kalmayacak. Hatta üstüne birkaç proje de yapabiliriz. Kırşehir Belediyesinin ekonomik yükünden korkmuyoruz. Hiçbir zaman borcun arkasına sığınmayacağım. Beyin takımıyla Avrupa Birliği fonlarından faydalanacağız. Çünkü, Türkiye'nin Avrupa Birliği fonlarına yatırdığı para var, onu tekrar Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Yola çıkarken de 70 projenin tamamı için Avrupa Birliği fonlarını hedef almıştık."

Turizm, tarım ve inovasyon merkezi için proje yazımına başladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, "Şimdi yaklaşık 8 milyon avroluk bir proje yazıyoruz. Turizm, tarım ve inovasyon merkeziyle ilgili projeler var içinde. Bu projenin büyük bir oranda geçme olasılığı var. Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası gibi sivil toplum kuruluşlarını da bu projelere dahil edeceğiz." diye konuştu.

CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu, belediye binasına astırdığı tabloda, belediyenin borçlarını 462 milyon lira olarak açıklamıştı.

