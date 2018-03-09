ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ekibiyle bu ay başında yaptıkları toplantıda 81 ilin su durumunu ele aldıklarını belirterek, "Hiçbir kente susuzluk çektirmeyeceğiz." dedi.

Bakan Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su kaynaklarının durumunu değerlendirmek için her yıl nisan ayında toplantı yaptıklarını belirterek, bu sene toplantıyı, su sıkıntısı konusunda gazetelerde çıkan haberlerin vatandaşları paniğe sevk etmesi nedeniyle erkene aldıklarını söyledi.

Eroğlu, "Bütün ekibimle beraber 81 ilin su durumunu, 'yaz ayında ne olabilir' bunun değerlendirmesini yaptık. Yağmurlar da geldi. Hiçbir ile susuzluk çektirmeyeceğiz." diye konuştu.

Şehir merkezlerinin içme suyu bakımından sıkıntı çekmemesi ve gerekli tesislerin yapımına zamanında başlanabilmesi için, 2008'de, 2008-2012 yıllarını kapsayan "81 Şehir Merkezinin İçme-Kullanma ve Sanayi Suyu Temini Eylem Planı" başlıklı bir eylem planı hazırladıklarını dile getiren Eroğlu, bu planı bugüne kadar revize ederek devam ettirdiklerini ifade etti.



Bu eylem planıyla, şehir merkezlerinin asgari 2040'a kadarki su ihtiyaçlarının, 2023'e kadar yapılacak tesislerle sağlanmasını hedeflediklerini aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu planla bütün şehirlerin talep ve ihtiyaçları, uzun vadeli ele alındı ve buna göre bir yol haritası belirlendi. Çalışmalar sayesinde Türkiye'de su sıkıntısı yaşanmıyor. Yani biz oturup beklemedik. Yıllardır bu konuda çalışıyoruz. Hatırlayın 2014'te ciddi bir kuraklık yaşanmıştı. Büyük kuraklık karşısında İstanbul ve Yalova, aldığımız tedbirler sayesinde susuzluk sıkıntısı çekmedi."





Bakan Eroğlu, 2017'de son 44 yılın en şiddetli kuraklığının yaşandığını, buna rağmen Türkiye'de 3 ilde su sıkıntısının mevcut olduğunu ve bu iller için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.





- "Gaziantep'e 500 bin ilave nüfus geldi"

Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da su sıkıntısı yaşandığını aktaran Eroğlu, "Gaziantep'e 500 bin ilave nüfus geldi, Suriyeli ve Iraklı dediğimiz mültecilerden. Onların da su ihtiyacı var. 2025-2030 yılına kadar yetecek su yetmemeye başladı." dedi.

Gaziantep için ülkenin en uzun isale hatlarından birini inşa ettiklerini kaydeden Eroğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu yıl sonuna, Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümüne kadar tamamlayacağız. İnşa edeceğimiz Düzbağ İçmesuyu İsale Hattı ile kısa orta vadede, şehrimizin içme suyu sıkıntısını ortadan kaldıracağız. Kısa zaman içinde inşaatına başlayacağımız Düzbağ Barajı ile şehrin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamış olacağız. Büyük bir isale hattı, Türkiye'de Melen'den sonra en büyük içme suyu temini projesi. Yaklaşık 1,2 milyar lira. Allah'ın izni ile bitireceğiz çünkü gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Biz vatansız kalmış insanlara hep yardım ettik"

Avrupa ülkelerinin, vatanından koparılmış insanları almamak için her türlü menfi tutumu sergilediğini vurgulayan Eroğlu, Türkiye'nin şu anda 4 milyona yakın mülteciyi ağırladığını vurguladı.

Mültecileri ağırlamanın insanlık vazifesi olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu aslında bizim tarihimizde var. Bizim medeniyetimizde bu var. Biz vatansız kalmış insanlara hep yardım ettik. Dolayısıyla onlara da yardım ettik. Yardım ederken dini, etnik unsurları dikkate almadık. 500 yıl önce İspanya'daki baskılar nedeniyle ülkeyi terk eden Yahudileri de milletimiz kabul etti." ifadelerini kullandı.

"Mesela Almanya'nın Stuttgart şehrine, kendi nüfusunun 1,5 katı insan gelse ne olur? Her şey altüst olur." diyen Eroğlu, Kilis'e kendi nüfusunun yaklaşık 1,5 katı kadar mülteci geldiğine dikkati çekti.

Kilis'te inşa edilen tesislerin mevcut nüfusa göre yapıldığını anlatan Eroğlu, "İlave 1,5 kat insan gelince su ihtiyacını karşılamak için ek tedbirler alıyoruz." dedi.

Eroğlu, "Şehrimiz için 43 kilometre uzunluğundaki Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı'nı inşa ediyoruz. Bu hat ile yılda

19 milyon metreküp suyu şehre vereceğiz. Adıyaman'da da gerekli tedbirleri alıyoruz. İnşaatı devam eden Koçali Barajı'ndan ihale edilecek isale hattı ile şehre içme suyu sağlamayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.





- "Suyu bir şekilde tedarik edeceğiz"

"En zor durumda dahi biz suyu bir şekilde tedarik edeceğiz" ifadelerini kullanan Eroğlu, sadece Türkiye'ye su temin etmediklerini, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında temizlenen bölgelere de su götürdüklerini, kuyu açtıklarını, tesis kurduklarını kaydetti.

Eroğlu, "İnşallah Afrin de temizlenecek kısa zamanda. Afrin'in, Türkiye'de olan gerçek sahiplerini oraya yerleştireceğiz. Afrin de bunun için, Afrin'i işgal etmek için değil." dedi.





- "Yağışlar, barajları olumlu etkiledi"

Son haftalardaki yağışların barajlardaki doluluk oranını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla İstanbul'daki içme suyu barajlarında doluluk oranı yüzde 89,4. Bu oran Ankara'da yüzde 15,17'ye, İzmir'de yüzde 48,7'ye, Bursa'da da yüzde 75,1 seviyesine yükseldi. Yine günümüz itibarıyla İstanbul'daki içme suyu barajlarında 783,9 milyon, Ankara'da 218 milyon, İzmir'de 145,7 milyon, Bursa'da 48,9 milyon metreküp su bulunuyor. Hiçbir ilimizde içme suyu konusunda su sıkıntısı yaşanmamaktadır. Yağışların önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyoruz."





- Ankaralılar Gerede'den gelen suyu içecek

Ankara'da da su sıkıntısı yaşanmayacağını belirten Eroğlu, "Ankara için, Gerede'den takriben 32 kilometre tek bir tünel, dünyanın en uzun içme suyu tünelini yapıyoruz. Suyu bu yıl içerisinde getireceğiz, çok hızlı ilerliyor şu anda. Günde 15 metre tünel kazıyoruz ve neticede Gerede'deki suyu Çamlıdere'ye ileteceğiz ve Ankara o bölgenin memba sularını içecek." ifadelerini kullandı.