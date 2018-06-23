ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Son 14 yılda, 2003-2017'de harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolar. 2 trilyon 94 milyar dolarla ne yapıldı? Bu soruya hiçbir hükümet yetkilisi cevap vermiyor. Her sözümüze laf yetiştiriyorlar ama bu rakamlar olunca dut yemiş bülbül gibi ses çıkarmıyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, herkesten sandığa giderek, oy kullanmalarını istedi.

Seçimlerin sıradan bir parti ya da parlamento seçimi olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ya demokrasiden ya da tek adam rejiminden yana oy kullanılacağını savundu.

Demokrasiden yana oy kullanılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 1980 darbesi sonrasında hazırlanan Anayasa değişikliğine "hayır" oyu kullandığını, bunu da gururla söylediğini anlattı.

Toplantıda muhtarların bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, demokrasinin temel taşının muhtarlar olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, muhtarlarla ilgili projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Ayın 25'inde güzel, huzurlu bir Türkiye'ye uyanırsak muhtarlarla ilgili olarak yeni bir sayfa açılacaktır. Muhtarların önemli, değerli olduğunu biliyoruz. 100'ün üstünde kanunda muhtar adı geçer. Muhtarların temel muhtarlık kanunu yoktur. İlk yapılması gereken bir muhtarlık temel kanunu çıkartılmış olmasıdır. Bu konuda hazırlığımızı yaptık ve bitirdik. 134 maddeden oluşan bir muhtarlık kanunu hazırladık."

Muhtarlık binaları inşa edeceklerini, muhtarlara ayrı bütçe tahsis edeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bunları gerçekleştirebilmeleri için partisine oy istedi.

- "Esnaf Bakanlığını vadediyoruz"

Esnaf politikalarına da değinen Kılıçdaroğlu, 10 yıl önce 5 milyon olan esnaf sayısının bugün 1 milyon 250 bine düştüğünü bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Birleşin siz de süpermarket kurun diye tavsiyede bulunuluyordu ama siz ısrarla gittiniz, 'Biz onlara oy vereceğiz' dediniz. Oy vereceksiniz, ağlamayacaksınız, mahvolduk demeyeceksiniz, 5 milyondan 1 milyon 250 bine neden düştük demeyeceksiniz. Sizin hakkınızı, hukukunuzu savunan siyasi partinin arkasında kapı gibi duracaksınız." diye konuştu.

- "CHP, elitlerin partisi diyorlar"

Devletin esnafı koruyup, desteklemesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bunun anayasada da yer aldığını hatırlattı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tüm esnafın oylarının tamamını beklediğini ifade ederek, hiçbir siyasi iktidarın "Esnaf Bakanlığı" vadetmediğini, bunun kendi vaatleri olduğunu vurguladı.

Türkiye'deki Suriyeli esnafın birinci sınıf, Türk esnafının ise ikinci sınıf olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, "'CHP elitlerin partisi' diyorlar. Allah aşkına buna inanıyor musunuz? Ne eliti kardeşim, taşeron işçisinin sorununu, asgari ücretlinin derdini CHP dile getirdi. Bunlar elit, aristokrat aileler mi? Yok efendim." değerlendirmesinde bulundu.

Halka verdikleri bütün sözlerin arkasında durduklarına değinen Kılıçdaroğlu, emekten ve alın terinden yana olduklarını, hiç üretmeden, alın teri dökmeden köşeyi dönenlerin, rantiye sınıfında olanların bulunduğunu belirtti.

- "Dut yemiş bülbül gibi ses çıkartmıyorlar"

Kılıçdaroğlu, 1923-2002 yıllarında görev alan hükümetlerin 713 milyar dolar harcama yaptığını, bu harcamalarla, Keban, Atatürk Barajları'nın kurulduğunu, şeker fabrikalarının yapıldığını anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Son 14 yılda, 2003-2017'de harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolar. 2 trilyon 94 milyar dolarla ne yapıldı? Bu soruya hiçbir hükümet yetkilisi cevap vermiyor. Her sözümüze laf yetiştiriyorlar ama bu rakamlar olunca dut yemiş bülbül gibi ses çıkarmıyorlar. Bir Karakaya, Atatürk Barajı mı yaptınız, ne yaptınız? 'Biz Avrupa’nın en büyük havaalanını yaptık' diyebilirler, doğru ama bu 2 trilyona dahil değil. O yap-işlet-devret modeli. Müteahhitler yaptı, hazine garantisini verdi, yapıyorlar, parasını kazanacaklar, belli bir süre çalıştıracaklar sonra devlete devredecekler. 2 trilyon buna dahil değil. 'Büyük köprüyü yaptık', o da buna dahil. O da yap-işlet-devret modeli. Avrasya Tüneli, o da buna dahil değil."

Partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye de destek isteyen Kılıçdaroğlu, herkesin elinin vicdanına koyarak oy kullanması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, kul hakkı yemeyene verilecek her oyun helale, kul hakkı yiyene verilecek her oyun da harama ortak olduğunu kaydetti.