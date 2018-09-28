TOKAT

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Turhal Şeker Fabrikası'nın 85. pancar alım kampanyasında yaptığı konuşmada, 2018 kampanyasının hayırlı olmasını diledi.

Pakdemirli, "Hiç şüphesiz ki geleceğin en parlak sektörü tarım olacak. Artık dünyayı doyuran, lider ülke olacak. Bunun yolu da tarımla teknolojiyi buluşturmaktan geçiyor. Daha düne kadar tarlasını sabanla süren çiftçimiz, bugün en son teknolojiyi kullanıyor ve kazancına kazanç katıyor. Artık tarlasında otonom traktör, drone ve sensör kullanan çiftçimiz var. Bu durum bizler için gurur verici." diye konuştu.

Büyük devlet olmanın bedeli bulunduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Kozalarına hapsolmuş devletler büyüyemezler. Sudan'da tarım arazilerini kiraladık ve yakın zamanda buralarda ekim yapmaya başlayacağız. Bize, 'Sudan'da ne işiniz var?' diyorlar. Amerika'nın, Çin'in, Hollanda'nın, Fransa'nın Afrika'da ne işi varsa bizim de o işimiz var. Gıda arz güvenliğimiz için çalışıyoruz. Farklı coğrafyalarda üretim yapabilmek geleceğimizin, üretimimizin sigortasıdır. Sudan bizim gönül coğrafyamızın bir parçası. Bizler kadim, köklü ve kudretli bir milletin evlatlarıyız. Tarih boyunca hep mazlumun, haklının ve güçsüzün yanında olmuş bir milletiz. İşte bugün bize bunun bedelini ödetmek isteyen sömürgeci bir anlayışa karşı milletçe, devletçe mücadele veriyoruz. Buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Bu asil ve necip milleti ne Gezi ne FETÖ ne darbe girişimi ne de dolar üzerinden bir operasyon çekmeye kalkarak yıkabilirsiniz. Bunu yapmaya çalışanlar kendi enkazları altında kalacaklardır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Bakan Pakdemirli, şekerin Türkiye için milli ve stratejik bir ürün olduğunu vurgulayarak, bu konuda yapılan spekülatif haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı olarak özellikle altını çizerek, halkın ihtiyaç duyduğu şekerin tamamının yurt içinde üretildiğini ifade ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Ülke olarak şeker üretiminde çok önemli mesafe kaydettik. Hatta Suriye ve Irak'a şeker ihraç ediyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, konuşmasının ardından şeker pancarını ilk teslim eden 3 çiftçiye çeşitli hediyeler verdikten sonra 2018 yılı pancar alım kampanyasını başlattı.

Muhabir: Ekber Türkoğlu, Cihan Okur