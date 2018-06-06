Hibrit roketi ABD'de Türkiye'yi temsil edecek

KONYA (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) PARS Roket Grubu öğrencileri, Türkiye'nin ilk hibrit roket motoru içeren sonda roketi ANADOLU-2'nin atışını başarıyla test etti.

Aksaray Tuz Gölü atış alanında gerçekleştirilen atışta ANADOLU-2, 4 kilogramlık yükle bin 850 metre irtifayı gördü. T3 Vakfı ve Roketsan'ın katkılarıyla İTÜ PARS Roket Grubu tarafından tasarlanan roket, paraşütünü açarak yere başarı ile indi.

İTÜ Uzay Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Ömer Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul bünyesinde faaliyet gösteren grubun 2012 yılında kurulduğunu söyledi.

Grubun lisans ve doktora öğrencilerinden oluştuğunu belirten Uçar, şöyle konuştu:

"12 kişilik grubumuz uluslararası roket mühendisliği yarışmasında ülkemizi temsil etmenin yanı sıra roketçiliği sevdirmek ve geliştirmek için çalışma yapmaktadır. PARS Roket Grubu üyeleri, bütün ana ve alt sistemlerini kendi bünyelerinde tasarlayıp yerli imkanlarla üretmekte ve okulun bünyesinde test etmektedir. PARS olarak dünyanın bu konuda en prestijli yarışması olan ve her sene Amerika'da düzenlenen Intercollegiate Rocket Engineering Competition'da (IREC) boy göstermekteyiz. Geçmiş yıllarda NASA ve SPACE X'in de sponsorluğunu üstlendiği, Amerika ve Kanada'nın en prestijli üniversitelerinin yanı sıra farklı ülkelerden de birçok ekibin katıldığı bu yarışmada 4 senelik bir tecrübeye sahibiz. Bu roket ile haziran ayında ABD'deki yarışmada Türkiye'yi başarı ile temsil etmeyi hedefliyoruz."



