NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, şehrin yeşil dokusunu canlandırmak ve ağaç dikimini teşvik etmek amacıyla "Herkesin Dikili Bir Ağacı Olsun" projesi kapsamında fidan dağıtımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Meydanı'nda vatandaşlara çam ağacı dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rifat Özkan, ormanları korumak, yeşil alanlara sahip çıkmak ve yeni orman alanları oluşturmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu belirtti.

Ağacı ve ormanı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Ağaç dikmeyi, çocuklarımıza erken yaşlarda öğretmeli ve bu bilinçle ormanlarımıza sahip çıkacak bir gelecek inşa etmeliyiz. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli ve en paha biçilmez miras, yaşanabilecek bir ortam hazırlamak ve onu korumaktır. Ağacın, fidanın ve ormanın bu kadar önemli olduğu bir dünyada bizlerin üzerine düşen çevremizi yeşillendirmektir."

