Her yenidoğan için bir fidan yeşerecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Orman Bölge ve İl Sağlık müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında, Eskişehir Şehir Hastanesinde dünyaya gelecek her yenidoğan için bir fidan dikilecek.

Kente yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisi aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek, çevre anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolünün imza töreni, Eskişehir Şehir Hastanesinde yapıldı.

Protokolü, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel imzaladı.

Bu kapsamda, Eskişehir Şehir Hastanesinde doğum yapan annelere, taburcu edilmeden önce, bebeği adına düzenlenmiş fidan sertifikası verilecek. Dikim mevsimi geldiğinde ise sertifika düzenlenen her bir bebek için bir fidan toprakla buluşturulacak.

Sertifikadaki barkod, ilgili ekrana okutulduğunda, fidanın dikildiği ormanın konumunun yer aldığı harita görülecek.

Fidanların temini, dikimi, koruma ve bakımı Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce yapılacak. Ebeveynler isterse ilgili ağaçlandırma sahasına giderek bebeğinin fidanını dikebilecek.

İmza töreninde, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Dr. Ali Mumcu, Eskişehir Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran ile hastane idarecileri de hazır bulundu.