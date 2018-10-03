ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, üreten, istihdam sağlayan, ülkenin ve Eskişehir'in kalkınmasına destek olan tüm sanayici ve iş adamlarına kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Her türlü problemlerinin çözümünde sanayici ve iş adamlarının yanındayız." ifadesini kullandı.

Eskişehir Sanayi Odası'nın ekim ayı meclis toplantısına katılan Vali Çakacak, ülke için üretim yapan, istihdam sağlayan sanayicilerle aynı mekanda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Devlet olarak her zaman iş dünyasının yanında olduklarını bildiren Çakacak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı çerçevesinde, ülkemizin gelişimini ve büyümesini sürdürülebilir hale getirmesi için gereken yapısal reformlar bir araya getirildi." yorumunu yaptı.

Çakacak, Eskişehir'in ihracatını artıran önemli sektörlerin olduğunu belirterek, bunların şehrin hem sanayi hem de ticaret potansiyeline büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

Eskişehirli sanayici ve iş adamlarının büyük bir gayretle çalışarak, başarılı işlere imza attıklarını aktaran Çakacak, raylı sistemler, havacılık, tekstil, seramik ve diğer sanayi alanlarında kentte önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkat çekti.

"Devletimizin ve hükümetimizin 2023 hedeflerine sizler gibi sanayicilerimizin üretimleriyle ulaşabiliriz." diyen Çakacak, şöyle devam etti:

"Sanayi alanındaki önemli kuruluşlarıyla güçlü bir altyapıya sahip Eskişehir, geçmişten gelen birikimleri yeni araştırmalar yapan müteşebbisleri ile ülkemizin önemli bir sanayi şehridir. Ülkemize ekonomik yaptırım uygulamaya çalışan dış mihraklara karşı hep birlikte el ele vermemiz gerekiyor. Üreten, istihdam sağlayan, ülkemizin ve Eskişehir'in kalkınmasına destek olan tüm sanayici ve iş adamlarına kapılarımız her zaman açık. Her türlü problemlerinin çözümünde sanayici ve iş adamlarının yanındayız."

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş da Vali Çakacak'ın toplantıya katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehrin geleceğini belirleyecek yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine önem verdiklerini aktaran Kesikbaş, teknoloji ağırlıklı üretime savunan sanayiciler olarak projeler hazırladıklarını ve bunları zaman zaman kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.