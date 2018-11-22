Her sınıfın kapısı hadis ve ayetle açılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 24 derslikli kız imam hatip lisesinde öğrenciler, her sınıfın kapsına yazılan hadis ve ayetleri okuyarak ders başı yapıyor.

Durdu Muzaffer Marşap Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, sınıf kapılarında yazılı iyilik yapma, birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma gibi toplumsal hassasiyet içeren konularla ilgili ayet ve hadisler dikkati çekiyor.

Okul müdürü Osman İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaklaşık 2,5 yıl önce her sınıfın kapısına üzerinde hadis ve ayetler bulunan hat sanatıyla yazılı süsleme yaptıklarını söyledi.

Bu uygulamayla öğrencilerin daha bilinçli şekilde yetişmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden İşler, bunun olumlu yansımasını gördüklerini dile getirdi.

Farklı konularda hadis ve ayetleri işlediklerini vurgulayan İşler, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız sınıflarına girerken kapılarında yazan ayet ya da hadisleri okuyarak kendilerini geliştiriyor. Bu şekilde çocuklarımızın gönüllerine dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Okulumuz 24 derslikli. Sınıflarımızın tamamında kapılara ayet ve hadislerin bulunduğu giydirmeler yaptık. Ayrıca öğretmenler odası, müdür odası ve diğer odalarda da kapı giydirmeleri var. Bir kısmında hadis bir kısmında ayet bulunuyor. Burasının bir imam hatip lisesi olması nedeniyle başta Kur’an-ı Kerim’i öğrenmenin fazileti, iyilik yapma, kardeşlik, dayanışma, gıybet gibi toplumsal konularla ilgili hadis ve ayetleri giydirme olarak sınıfların kapılarına yazdırdık."

Uygulamayla ilgili öğrencilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran İşler, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin bir kısmı bunları hayatlarında uygulamaya başladı. İmkanlarımız el verdikçe yeni hadis ve ayet giydirmeleri yapmayı düşünüyoruz. Bu şekilde öğrencilerimizin daha çok hadis ve ayeti benimsemelerini, hayatlarına tatbik etmelerini istiyoruz."

Okulun 10. sınıf öğrencisi Zehra Türkyılmaz ise, her sınıfın kapısının bir ayet ve hadisle açılmasının kendilerine hem derslerinde hem de normal hayatlarında katkı yaptığını söyledi.

Türkyılmaz, "Her sınıfımızın kapısı bir hadis ile açılıyor. Sınıfımıza her girişimizde bu hadisleri okuyoruz. Hayatımızda uygulamaya çalışıyoruz. Hadis ezberlememize de katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Merve Seyhan da, kapılarda yazan ayet ve hadisleri sınıflara giriş ve çıkışlarında okudukları için ezber hazinelerinin de geliştiğine işaret ederek, "Okuyarak sevap kazanıyoruz. Çok yararlı oluyor." diye konuştu.