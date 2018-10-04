'Her gün aileme kavuşma umuduyla yaşadım'

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Hama'da Esed güçlerinin saldırıları nedeniyle zor günler geçiren ve geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan 42 yaşındaki diş teknisyeni Enes Huleyf, 3 yıl sonra görebildiği eşi Nur Tarbuş ile 5 ve 7 yaşındaki iki çocuğuyla hasret gideriyor.

İlk iş olarak çocuklarını parka götürüp onları eğlendirmeye çalışan baba Huleyf, bir hafta beklediği Cilvegözü Sınır Kapısı'nda çiçeklerle karşıladığı ailesiyle yeni bir yaşam kurmayı planlıyor.

Enes Huleyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi ve çocuklarını Suriye'de yaşanan çatışma ve rejim güçlerinin kontrolünü sağladığı Hama kentinde bulunmaları nedeniyle 3 yıl boyunca Türkiye'ye getiremediğini söyledi.

Uzun süre haber alamadığı ailesinin Türkiye'ye gelme umudunun doğmasıyla 7 gün elinde çiçeklerle Cilvegözü Sınır Kapısı'nda beklediğini hatırlatan Huleyf, gerekli işlemlerinin tamamlanması için verdiği uzun uğraşlar ve zorlu yolculuğun ardından ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Allah'a şükür sonunda onlara kavuştum"

Antakya'da kiraladığı bir evde yeni bir yaşam kurmayı istediğini aktaran Huleyf, "Yaklaşık 3 yıl önce savaş nedeniyle yaşam imkanlarımız çok zordu, Hama'da rejim güçleri herkesi askere alıyordu, ben de onlara katılmamak hem de aileme bakabilmek için Türkiye'ye giderek iş aramaya karar verdim." dedi.

Huleyf, ülkesindeki karışıklıktan ve nereye gideceğini bilemediğinden ötürü eşini ve çocuklarını yanına alamadığını belirterek, "İş bulduktan ve kalacak yer ayarladıktan sonra onları yanıma almayı düşündüm fakat işler istediğim gibi olmadı. Allah'a çok şükür 3 yıllık ayrılıktan sonra aileme kavuştum. Yaklaşık 3 ay önce ailemin Türkiye'ye gelmesi için yetkililerden izin aldım ve onların gelmesini bekledim." diye konuştu.

Eşinin ve çocuklarının, sınıra gelme konusunda zorluklar yaşadığını, rejim güçlerinden kaçarak gelebildiklerini anlatan Huleyf, "Ailem yaklaşık 7 gün sonra Türkiye'ye gelebildi. Bir hafta boyunca onları sınır kapısında elimde çiçekle bekledim. Her gün onlara kavuşma umuduyla yaşadım. Allah'a şükür sonunda onlara kavuştum." ifadelerini kullandı.

Huleyf'in eşi Nur Tarbuş da Suriye'de eşinden ayrı çocuklarıyla zor şartlarda 3 yıl geçirmek zorunda kaldığını anlattı.

Hama'da kimsesi olmadığını ve çocuklarıyla bir başına yaşamak zorunda kaldığını vurgulayan Tarbuş, "Türkiye'ye günler süren meşakkatli yolculuktan sonra kavuştum. Onu görünce her şeyi unuttum. Eşime kavuştuğum gün benim için yeni bir hayat başladı. Çok mutluyum." dedi.

Tarbuş, bir iş bulup eşine destek olmak istediğini dile getirdi.