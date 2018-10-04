"Her daim seçime hazırız"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili, Yerel Yönetimler Başkanlığı Eskişehir Koordinatörü Mustafa Açıkgöz, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

İl Başkanı Zihni Çalışkan ve ilçe başkanlarıyla yerel seçimler öncesi istişarelerde bulunan Milletvekili Açıkgöz, şehirde esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi.

Açıkgöz, AK Parti teşkilatlarının bir seçim bitiminde diğer seçim için çalışmalara başladığını belirterek, "Teşkilat olarak seçime her daim hazırız. Sahadayız, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.