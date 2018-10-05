Her ay bir şehit için mevlit okutuluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, her ayın cuma günü bir şehit için anma programı düzenleyerek mevlit okutulduğunu söyledi.

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Kılıçaslan, şehit aileleri için yapılan etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Konuşmasına Batman'daki terör saldırısında şehit olan askerleri anarak başlayan Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

Türk milletinin, birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Kılıçaslan, "bir ölür, bin doğarız" sözünden hareketle her zaman devletin yanında olduklarını ifade etti.

Dernek olarak şehit ailelerinin kaynaşması ve bir araya gelmesi için farklı etkinlikler düzenlediklerini anlatan Kılıçaslan, yarın düzenleyecekleri gezi ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ve ailesini ziyaret edeceklerini bildirdi.

Kırşehir Valiliğinin desteğiyle faaliyetlerini yürüttüklerini aktaran Kılıçaslan, dernek olarak her ayın ilk cuma günü Kırşehirli şehitler için mevlit okutulduğunu, şehit ailelerinin bu vesileyle bir araya gelmelerini arzu ettiklerini kaydetti.

Her programda bir şehit için mevlit okutularak anıldığına vurgu yapan Kılıçaslan, şöyle devam etti:

"Kırşehir'de 150 şehidimiz var. Her ayın ilk cuma günü dernek binamızda bir şehidimiz için mevlit programı düzenliyoruz. Müftülüğümüzün görevlendirdiği din görevlimiz Kur'an-ı Kerim ve mevlit okuyor. İmam hatip lisesindeki öğrencilerimizin oluşturduğu grup ilahiler söylüyor. Şehit ailelerimiz de bu vesileyle bir araya geliyor. Programın sonunda şehit ailelerimize yemek ikram ediyoruz. Bu ay şehit Ferhat Erdem için organize ettiğimiz programı, yarınki Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret nedeniyle bir hafta önceye aldık. Ailelerimiz de programımıza maddi manevi destek sağlıyor. Geçen yıl kasım ayından itibaren bu programımızı sürdürüyoruz. Programlarımız bundan sonraki aylarda da devam edecek."