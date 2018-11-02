Hepsiburada'nın petshop kategorisinde en çok kedilere alışveriş yapıldı

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada'nın petshop kategorisinde en çok kediler için alışveriş yapıldı.

Hepsiburada, petshop kategorisindeki alışverişlere yönelik trend verilerini açıkladı.

30’dan fazla kategoride 14 milyon ürün çeşidiyle müşterilerinin her ihtiyacına cevap veren Hepsiburada, bu yılın eylül ve ekim aylarında petshop kategorisine yönelik talebin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65 arttığını duyurdu.

Kadınların geçen yıla oranla evcil hayvan ürünlerine talepleri de yüzde 72 arttı. Petshop kategorisinden en çok alışveriş yapan yaş aralığı 36 ila 45 olurken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya en çok alışveriş yapan iller olarak sıralandı.



Pet kategorisinde en çok kedi ve köpek mamalarına talep oldu. Havaların soğumasıyla birlikte pet tekstiline olan ilgi de arttı. Petshop kategorisinde 30 binden fazla ürün bulunurken, Hepsiburada'nın bünyesine kattığı yeni markalarla bu sayı günden güne arttı.





- Petshop kategorisine özel her hafta yüzde 20'ye varan indirim kampanyası







Hepsiburada trend verilerine göre, alışverişlerin yüzde 56'sı kediler için yapılıyor. Bunu yüzde 28 ile köpekler ve yüzde 8 ile kuşlar takip ediyor.

Evcil hayvanlar için alışverişlerin yüzde 6’sı balıklar, yüzde 2’si hamster ve tavşanlar için yapılırken, bu yüzdenin kalanını kaplumbağalar oluşturuyor. Kediler için yapılan alışverişin yüzde 59’unu mamalar, yüzde 20'sini kedi kumları, yüzde 3'ünü ise ödül oyuncakları takip ediyor.



Hepsiburada’nın petshop kategorisinde yer alan "köpek", "kedi", "balık", "kuş", "kemirgen" ve "sürüngen" başlıklarında mamadan aksesuara, tuvalet kabından akvaryuma, kedi kumundan pet tekstiline kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor.

Hepsiburada, her hafta yaptığı yüzde 20’ye varan indirim kampanyasıyla can dostları sevindiriyor.

