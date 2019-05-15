İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Fenerbahçe'ye destek olmak üzere başlatılan "Fener Ol" seferberliğine katıldı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, WinWin özel kampanyası kapsamında "İz Bırakanlar Triko Forma" Hepsiburada üzerinden satılıyor.

Kampanya kapsamında üzerinde 23 efsane ismin imzalarının yer aldığı forma, Hepsiburada üzerinden 300 liradan satışa sunuluyor. Fenerbahçe'ye destek olmak isteyenler, Hepsiburada'dan dilediği kadar forma siparişi verebiliyor.

Hepsiburada'nın ana sayfadan duyurduğu kampanya, Fenerbahçe'ye destek olmak isteyenler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Kısa süre içinde 10 bin adede yakın forma siparişi verildi. Siparişe özel olarak üretilecek formaların temmuz ayında sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.