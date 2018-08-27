Hepsiburada'dan drone önerileri

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, ilk kez drone kullanacak çocuk ve yetişkinler için eğitim cihazı olarak Dji Tello Ryze Tech Tello’yu öneriyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, farklı amaçlara yönelik drone ihtiyaçları için önerilerde bulunuldu.

Yazın gelmesiyle birlikte açık hava aktiviteleri ve tatillerde kuş bakışı görüntü almak, aynı zamanda kayıt yapmak için drone sürüşleri tercih ediliyor. Milyonlarca ürünü tek tıkla müşterilerine ulaştıran Hepsiburada’da, her ihtiyaç ve bütçeye göre 40 farklı markaya ait 177 drone çeşidi ve aksesuarına uygun fiyatlarla ulaşılıyor.





- "Teknolojik oyuncaklar" kategorisinin yıldızı drone’lar





Marka, tatillerde eve kapanmayıp açık havada vakit geçirenler arasında "teknolojik oyuncaklar" kategorisinin yıldızının drone’lar olduğunu belirtiyor. Hepsiburada’nın 2018 yılı ilk 7 aylık trend verilerine göre, drone’lara olan taleplerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 394 artış kaydedildi.

Drone’lara talep gösterenler yoğunlukla erkekler ve 27-41 yaş aralığı olurken, en çok talep gösteren iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla ve Balıkesir olarak belirlendi.









- İlk kez drone sürüşü yapacaklara…





Hepsiburada, ilk kez drone kullanacak çocuk ve yetişkinler için eğitim cihazı olarak Dji Tello Ryze Tech Tello’yu öneriyor.



Çift anteni ve canlı görüntü aktarımıyla kolay ve keyifli bir şekilde havada süzülen Dji, 13 dakikalık uçuş süresine ve 100 metrelik menzile sahip. Üzerinde HD kalitesinde bir kamera bulunduran cihaz, fotoğraf ve video kayıtları da yapabiliyor. Dji Tello Ryze Tech Tello ile nerede olunduğunun önemi bulunmuyor. Evde, ofiste, arka bahçede istenildiği an yepyeni görüş açılarıyla çevre görüntülenebilir ve çok çeşitli perspektifler yakalanabilir.



Hepsiburada, 500 gram ve üstü drone'ların kullanımı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen drone kullanım sertifikasının alınması gerekliliğini önemle vurguluyor.









- Çocuklar ellerinden düşürmeyecek





Özellikle çocuklar için iyi bir başlangıç drone’u olarak görülen Zerotech Dobby Mini Selfie Drone, 100 metrelik kontrol mesafesine sahip. Üzerindeki kamera 13 megapiksel ölçüsünde ve 75 derecelik görüş açısı sağlayabiliyor.

Fotoğraf çekebilen ve Full HD video kaydı yapabilen drone, 16 GB’lık dahili depolama alanıyla dikkati çekiyor. Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlarla rahatlıkla kullanılabilen ve tam şarjla 9 dakika boyunca havada kalabilen Zerotech çocukların ellerinden düşmeyecek.









- "Gece görüşünden vazgeçmem" diyenlere…





Birçok drone eğlence amacıyla tasarlansa da aralarında kameralı olanları, kuş bakışı çekim amacıyla kullanılanları da var.

Rcx XX6 Drone U.K. Gece Görüşlü Quadcopter, sahip olduğu Gyro teknolojisiyle hızlı, seri ve stabil uçuş sağlayabiliyor. Havada asılı kalabilme ve her yöne doğru takla atabilme gibi özellikleriyle dikkati çeken cihaz, NO HEAD özelliği sayesinde uçuş esnasında istenilen şekilde ön yönünü belirleyebiliyor. Ayrıca, RETURN BACK opsiyonuyla geldiği yönün tersine gidebilme özelliği de gösterebiliyor. 45 dakikalık şarj ile 8 dakika havada kalabilen Rcx XXX6 Drone, geceleri de eğlence arayanların vazgeçilmezi olacak.





- Gezgin maceracılar için...





Hepsiburada drone ürün gamında, taşınabilir ve katlanabilir özellikte drone’lar da yer alıyor. Bunlar arasında en çok dikkati çeken 3 eksenli gimbal kamerası olan Dji Mavic Air Fly More Combo. 32 megapiksel küresel panorama fotoğraflar çekebilen bu drone ayrıca HDR kalitesinde fotoğraf çekme olanağı tanıyor ve 4K UltraHD görüntü kaydı gerçekleştirebiliyor. Katlanabildiği için tatillerin keyfini gezerek çıkaranlar için ideal bir seçim olacak.







- Eğlence arayanlar için özel tasarım...





"Hayranı olduğum kahramanım drone’umda da olsun" diyenler için özel tasarımlı drone’lar da mevcut. Hepsiburada ürün gamında yer alan Batman konseptli Batwing HD Drone profesyonel kullanımdan ziyade eğlence amaçlı kullanılan drone’lardan biri.

3 farklı hız ayarına sahip olan Batwing havada takla atabiliyor. Ayrıca, kolay takip edebilmek açısından LED yön ışıkları da bulunuyor. Kamerası da olan Batwing ile fotoğraf çekilebiliyor, video kaydedilebiliyor.