Hepsiburada'da kahve ürünlerine talep yüzde 324 arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Trend verilerine göre, Eylül 2018’de kahve kategorisine ilgi, geçen yıla göre yüzde 324 arttı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nün ardından müşterilerinin kahve tercihlerini inceledi ve dikkati çeken veriler ortaya koydu.

Verilere göre, Eylül 2018’de kahve kategorisine ilgi, geçen yıla göre yüzde 324 arttı.

En çok talep hazır kahvelere gelirken, onu sırasıyla filtre ve çekirdek kahveler, Türk kahvesi, kahve kapsülleri, süt tozu ve sıcak çikolata takip etti. En çok kahve alışverişinin 36-45 yaşındakiler tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada, kahve kategorisine erkeklerin kadınlardan yaklaşık 5 kat daha fazla ilgi gösterdiğini vurguladı.

En çok kahve tüketen illerin başında İstanbul gelirken, onu sırasıyla Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bursa, Tekirdağ ve Muğla takip etti.





- Kahve makineleri kategorisinin şampiyonu Türk kahvesi makinesi





Hepsiburada, filtre kahve makinesinden Türk kahvesi makinesine, espresso makinesinden kapsül kahve makinelerine kadar zengin ürün çeşitliliğiyle kahveseverlerin her ihtiyacına cevap veriyor. En çok talep edilen kahve makineleri incelendiğinde, Türk kahvesi makinelerine olan yoğun talep dikkati çekiyor. Türk kahvesi makinelerinden sonra en çok filtre kahve makineleri rağbet görüyor.



Hepsiburada, geniş ürün yelpazesiyle birbirinden cazip ve ekonomik fiyatlarla kahve, hediyeli ürünler ve süt tozu gibi yan ürünleri de müşterilerine sunuyor. Ekim ayına özel satışa sunulan 200 gramlık Jacobs Monarch Gold kahve termos bardak ve kupa bardak hediyesiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.





- Kahveyi doğru tüketmek çok önemli





Uzmanlara göre, kahve tüketimi tip-2 diyabet, Alzheimer, Parkinson ve Demans gibi sinir sistemi hastalıkları ve siroz gibi karaciğer hastalıklarına ayrıca karaciğer ve kolorektal kanserlerine karşı koruyucu rol oynayabiliyor. Aynı zamanda, kahvenin içindeki kafein, kişinin bilişsel fonksiyonlarını artırarak daha enerjik olmasını sağlayabiliyor.

Özellikle bir fincan kahvenin, spordan ve masajdan yarım saat önce tüketimi, yağ hücrelerinin yakımını hızlandırdığı gibi egzersiz sırasındaki performansı artırarak egzersiz yapma süresini uzatıyor.



Enerji metabolizmasında rol oynayan B vitaminleri, magnezyum, potasyum ve manganez gibi birçok vitamin ve mineralden zengin olmasından dolayı antioksidan özelliğiyle hücre yaşlanmasını da önleyen kahvenin tüm çeşitlerine Hepsiburada üzerinden tek tıkla ulaşılabiliyor.



Uzmanlara göre, kahvenin insan sağlığına faydalı olması için doğru tüketilmesi önemli... Sağlıklı yetişkinlerde günde 3-4 fincan kahve tüketiminin yararlı etkileri olurken, uzmanların maksimum kafein alımının günde 400 miligramı, yani 3 tatlı kaşığı kahveyi geçmemesi gerekiyor.

Uzmanlara göre, yaşlı bireylerde kafeinin tolere edilme derecesi daha düşük olabileceğinden, kafein tüketiminin 2 fincan, yani 1 tatlı kaşığı kahve ile sınırlı tutulması öneriliyor. Yemekle içilen kahvenin, besinlerin içerisindeki vitamin ve minerallerin emilimini azaltması olasılığına karşı kahvenin kahvaltıdan ya da yemeklerden bir saat sonra tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Kahve aynı zamanda mide yanması, reflü, ülser gibi mide hastalıklarında kullanılan ilaçların etkisini azaltabileceği gibi mide asidini de yükseltip antibiyotik gibi ilaçların sindirimini yavaşlatabiliyor. Bu sebeple uzmanlar, ilaçlarla birlikte kahve içilmemesini tavsiye ediyor.