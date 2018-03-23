Hepsiburada, Survivor'da “Sembol Oyunları”nın marka sponsoru

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Survivor yarışmasının "Sembol Oyunları"na marka sponsoru oldu.

Hepsiburada açıklamasına göre, bu sponsorluk kapsamında, Sembol Oyunları’nda sembolik bir kolye kazanan yarışmacılar, birleşme partisini garantiliyor ve Hepsiburada'dan da hediyeler kazanıyor.

Hepsiburada uygulaması Dominik’te yarışmacılarla buluşuyor. Yarışmacılar cep telefonu görünümündeki Hepsiburada uygulamasındaki butonuna basarak, bölmede beliren Hepsiburada kutusundan çıkan hediyeleriyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey, "Hepsiburada olarak Survivor sponsorluğumuz kapsamında Survivor yarışmacılarının yanı sıra, Hepsiburada müşterilerimizi özel kampanyalarla buluşturuyoruz.

Hepsiburada müşterileri, Sembol Oyunlarında duyurulan ve her hafta değişen fırsatlara sitemizde yer alan “Sembol Kampanyası” sekmesinden ulaşabiliyor, ayrıcalıklı ve avantajlı kampanyalardan yararlanıyor." ifadelerini kullandı.

